Президент УЕФА заявил, что не будет переизбираться на новый срок

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Мишель Платини заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на выборах нового главы организации в 2019 году, независимо от результатов выборов президента ФИФА в феврале 2016 года. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Платини, возглавляющий УЕФА с 2007 года, в конце июля объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы ФИФА.

"Да, я остановлюсь на этом", - заявил Платини в ответ на вопрос, будет ли его нынешний президентский срок в УЕФА последним.





