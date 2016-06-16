Президент Турции выразил Обаме соболезнования в связи с терактом в Орландо

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования американскому коллеге Бараку Обаме в связи с терактом в Орландо. Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

"Президент Обама поговорил по телефону с президентом Эрдоганом. Он принял от Эрдогана соболезнования в связи с терактом в Орландо 12 июня. Оба лидера подтвердили взаимное стремление бороться со всеми формами насильственного экстремизма", — говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье при стрельбе в гей-клубе в Орландо 50 человек погибли и 53 были ранены. Нападавший — житель Флориды афганского происхождения Омар Матин — был ликвидирован полицией. Инцидент стал крупнейшим по числу жертв в подобных преступлениях в истории США.