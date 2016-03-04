​Президент SOCAR передал представителям региона Квемо-Картли 10 новых тракторов "Беларусь"

Тбилиси. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в г. Рустави от имени президента Азербайджанской Республики глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев передал 10 новых тракторов "Беларусь" Гянджинского автомобильного завода представителям региона Квемо-Картли.

Как сообщает Report, во время последнего визита президента Азербайджанской Республики в Грузию в ноябре прошлого года и выступления перед жителями региона Квемо-Картли с его стороны были озвучены идеи об оказании всесторонней возможной помощи в развитии инфраструктуры всего народного хозяйства региона, в том числе в вопросах, связанных с развитием сельскохозяйственной отрасли.

Сегодня претворяется в жизнь одно из поручений президента Азербайджанской Республики. Со стороны SOCAR приобретены и безвозмездно предоставлены Администрации Губернии Квемо-Картли 10 комплектов (10 тракторов "Беларусь" и 10 плугов) сельскохозяйственной техники. Согласно условиям Меморандума, подписанного с Администрацией Губернии Квемо-Картли, данная сельскохозяйственная техника при эксплуатации будет иметь исключительно социальное назначение.