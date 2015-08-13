Анджей Дуда: Польша стремится из буферной зоны НАТО превратиться в восточный фланг альянса

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ НАТО рассматривает Польшу не в качестве полноценного члена альянса, а в качестве своей буферной зоны. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение президент Польши Анджей Дуда выразил в интервью, опубликованном в газете Financial Times.

"Мы не хотим быть буферной зоной, - сказал он. - Мы хотим быть реальным восточным флангом альянса". По его мнению, НАТО пока не осознала "переход Польши от востока к западу".

"Альянс должен быть здесь, чтобы защитить союз", - подчеркнул Дуда. "Если Польша и другие центральноевропейские государства формируют реальный фланг НАТО, то вполне логичным является вывод о том, что базы должны быть размещены в этих странах", - считает он.