Президент Ильхам Алиев наградил работников сельского хозяйства - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев наградил работников сельского хозяйства

31 октября, 2019 19:28

https://report.az/storage/news/9203d3611b470b5213c7afde06bba08b/056ee6e9-9249-44f1-ad04-89287161cb71_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников сельского хозяйства. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии сельского хозяйства глава государства наградил следующих лиц: орденом "Эмек" 3-й степени Аскерову Захраханым Баламирза гызы Иманова Вилаята Яхъя оглу Исмайлова Хады Сейид оглу медалью "Терегги" Абасова Рафета Фирудин оглу Бабаева Низами Мамед оглу Байрамова Ильхама Музаффар оглу Базарова Мухаммеда Гейбуллах оглу Алиева Хикмета Юсиф оглу Амирова Рашадата Васиф оглу Аскерова Тарлана Юсиф оглу Гюльалыева Селимхана Муса оглу Гасанова Руфуллу Файаз оглу Гасанова Юсифа Гасан оглу Гусейнова Таира Ислам оглу Гусейнова Енибара Севиндик оглу Ибрагимова Габиля Гамеддин оглу Кямалова Асада Газанфар оглу Казакова Ивана Васильевича Кязимову Джамилю Джумшуд гызы Гасымова Эльмана Умуд оглу Мехдиева Валеха Сейфулла оглу Манафова Новруза Шамиль оглу Оруджева Раджаба Ахмед оглу Рамазанова Сахиба Немат оглу Садыгова Аладдина Немат оглу Сардарова Ильяса Аббасали оглу Юсифова Маарифа Алмадат оглу Зиядова Икрама Паша оглу. Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении работникам сельского хозяйства почетных званий "Заслуженный работник сельского хозяйства". Согласно распоряжению, за заслуги в развитии сельского хозяйства почетные звания "Заслуженный работник сельского хозяйства" присвоены следующим лицам: Азимову Ильхаму Мюгбиль оглу Гаджиеву Рахату Тофиг оглу Гулиеву Бабакиши Оруджали оглу. Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии коневодства Маарифу Мамед оглу Гусейнову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики.

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