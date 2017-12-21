Президент Ильхам Алиев наградил работников сельского хозяйства - СПИСОК

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджанской Республике глава государства удостоил награды следующих лиц:

орденом "Эмек" 1-й степени

Гусейнову Фатму Рза гызы

Исмаилова Тофика Байрам оглу

Мусаева Фазиля Гусейн оглу

орденом "Эмек" 2-й степени

Аббасова Исраиля Исмаил оглу

Агаева Фаига Бахман оглу

Бабаева Рамиля Назим оглу

Джаббарова Сирагаддина Наджаф оглу

Джалилова Мардана Худагулу оглу

Алиева Дуньямалы Элиф оглу

Алиева Нураддина Сафар оглу

Азизова Агагусейна Гасаналы оглу

Гаджиева Алигусейна Хангусейн оглу

Исаева Видади Иса оглу

Гулиева Джовлята Мазахир оглу

Мехтиева Эльхана Халил оглу

Мамедова Мустагима Сайяд оглу

Мамедова Вугара Имамверди оглу

Расулова Низами Абдулла оглу

орденом "Эмек" 3-й степени

Агасыева Чингиза Сабир оглу

Мамедова Бахтияра Ширмамед оглу

Новрузова Санана Нариман оглу

Садыгова Эхтибара Довлет оглу

Шахмалыева Тельмана Шахмалы оглу

Зейналова Наби Мухтар оглу.