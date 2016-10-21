Президент Ильхам Алиев: Мы активно будем выходить в мир со своей продукцией, в нашу страну станет поступать валюта

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Мы активно будем выходить в мир со своей продукцией, в нашу страну станет поступать валюта, люди будут обеспечены работой".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в своем выступлении на встрече с представителями общественности района и работниками предприятий и тепличного комплекса, строительство которых завершилось в промышленном парке "Karvan-L EKO".

Глава государства отметил, что здесь будет функционировать несколько предприятий: "Будут созданы сотни, а может, тысячи новых рабочих мест. Работа, проводимая нами в последние годы в этом промышленном парке, уже наглядно проявляется. Развитие регионов, усиление промышленного потенциала, создание новых рабочих мест, экспортного потенциала, развитие сельского хозяйства – то есть в этом промышленном парке нашла отражение наша политика. Особенность данного промышленного парка заключается в том, что местный бизнес сам создает здесь этот парк. Создание промышленных парков в настоящее время получило в Азербайджане широкий размах. Сегодня в различных местах нашей страны создаются новые промышленные зоны, выделяются государственные инвестиции – Сумгайытский химический промышленный парк, Мингячевирский промышленный парк, Пираллахинский промышленный парк, Балаханский промышленный парк. Однако создание этого промышленного парка служит показателем развития предпринимательства и является инициативой, исходящей непосредственно от предпринимателей. Вы сами проводите эту работу, вкладываете инвестиции. Сюда вкладываются крупные инвестиции".

"Развитие сельского хозяйства здесь получит широкий размах. В этих теплицах будет выращиваться прекрасный урожай. Эта продукция будет экспортироваться, в нашу страну станет поступать валюта. То есть эта работа сегодня является для нас приоритетным вопросом. Нам необходимо обеспечить развитие сельского хозяйства, промышленного потенциала с тем, чтобы в дальнейшем обеспечивать внутренний спрос за счет местного производства, а также, чтобы у нас были большие экспортные возможности. Производимая здесь промышленная продукция будет поставляться на внутренний рынок и экспортироваться за рубеж. Равно, как и сельскохозяйственная продукция будет обеспечивать внутренний рынок и продаваться за рубеж. Рад, что в наших регионах проводится такая прекрасная работа. Убежден, что у этого промышленного парка замечательное будущее. Я поддерживаю вашу инициативу. Буду и дальше оказывать вам поддержку. Исполнительная власть Агстафинского района также придает большой импульс данным инициативам. Это тоже замечательное событие, знаменательный факт. Я неоднократно заявлял, что исполнительная власть районов должна стараться привлечь инвесторов. Мы видим это на примере Агстафинского района, данного промышленного парка. Сегодня был заложен фундамент новой мукомольной мельницы. Здесь стремительно развивается сельское хозяйство, привлекаются инвестиции. Конечно, государство проводит свою политику, и развитие предпринимательства является приоритетным направлением. На сегодняшний день предпринимателям предоставлены льготные кредиты на сумму миллиард манатов. Однако руководящие органы каждого района сами должны стараться, создавать условия, привлекать предпринимателей, исходя из этого будет оцениваться их деятельность", - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время в Агстафинском районе создаются и социальные объекты: "Сегодня мы отметили открытие музыкального центра. Я ознакомился с Домом культуры. В Агстафинском районе функционирует крупная мебельная фабрика. Впервые я побывал на этой фабрике в 2004 году. Сейчас там ведется большая созидательная работа. Заложен фундамент новой фабрики. Они так же, как и вы, уже продают свою продукцию за рубеж. Мы уже экспортируем за рубеж, причем в европейские страны, не только сельскохозяйственную продукцию, но даже мебель. Это показатель. Создание таких предприятий не в Баку, а в регионах - составная часть программы регионального развития. У нас большие планы на будущее. Сегодня азербайджанские реалии, созданные вами эти замечательные предприятия свидетельствуют о том, что мы находимся на правильном пути, на пути развития. Развитие сельского хозяйства будет идти высокими темпами. В этом году рост составил 2,4 процента. В нынешнем году увеличилось промышленное производство, правда, незначительно, но увеличилось. За счет таких предприятий оно еще больше возрастет, и мы активно будем выходить в мир со своей продукцией, в нашу страну станет поступать валюта, люди будут обеспечены работой. В одних только увиденных мною сегодня предприятиях создаются тысячи новых рабочих мест. Люди получают хорошую зарплату, что, конечно, оказывает большое влияние на развитие района".

Президент также сообщил, что в Агстафинском районе уже реализованы многие инфраструктурные проекты: "Три года назад мы отметили открытие проекта питьевой воды в городе. Уже непрерывно поступает чистая питьевая вода. Газификация составляет 92 процента, в ближайшем будущем составит 100 процентов. Нет проблем и с электроэнергией. Идет процесс восстановления, строительства проселочных дорог. Будут реализованы новые социальные проекты. Мы постоянно уделяем внимание данному вопросу. Но сейчас могу сказать, что основные инфраструктурные проекты завершились. Основное внимание и инвестиции следует привлечь к сельскому хозяйству, промышленному производству. Я знаю, часто бываю в регионах, и люди с большой заинтересованностью относятся к этому. Быть фермером сегодня вновь становится почетным делом. В особенности, учитываются государственная поддержка, созданные возможности, выплачиваются субсидии, предоставляются льготы. Вы знаете, что фермеры освобождены от всех налогов, кроме земельного налога. На льготных условиях предоставляются удобрения, топливо, техника. Это – государственная политика. Проделанная работа – ваш ответ на эту политику. Каждый предприниматель должен быть ответственным и любить родину. Я вижу это на примере данного промышленного парка. Это делаете вы, я ценю это и желаю вам новых успехов".