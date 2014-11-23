Президент Эквадора сообщил о кибератаках на его аккаунты

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Аккаунты президента Эквадора Рафаэля Корреа и его приближенных подверглись кибератакам из-за рубежа. Об этом глава государства сообщил в субботу.

"Весь день наши аккаунты подвергались кибератакам из-за рубежа, - заявил президент. - Речь идет о систематических высокотехнологичных атаках". Эквадорский лидер не уточнил, о каких конкретно информационных ресурсах идет речь, однако ранее попыткам взлома подвергались его страницы в социальных сетях и электронная почта.

Корреа прежде неоднократно заявлял о предпринимаемых против него хакерских атаках. В частности, в 2013 году в документах, переданных бывшим сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом, утверждалось, что компьютеры членов правительства Эквадора являются одной из целей спецслужб США. В то же время в СМИ была обнародована переписка дипломатов южноамериканской страны с МИД, а также письма самого Корреа, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По мнению консультанта МИД Эквадора Ивана Ороско, страна очень уязвима перед кибератаками в первую очередь из- за того, что вся информационная инфраструктура расположена в США, в отношении которых Корреа неоднократно выступал с жесткой критикой.