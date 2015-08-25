Президент Чехии посетит военный парад в Пекине

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Президент Чехии Милош Земан будет присутствовать 3 сентября на военном параде в Пекине в ходе торжеств, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны. Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.

"Президент Чешской республики Милош Земан вместе с супругой посетит Китай 1-6 сентября, - сказал Овчачек. - Он будет присутствовать 3 сентября на военном параде в Пекине, который состоится в рамках торжеств, посвященных 70-летию окончания Второй мировой войны, а на другой день запланирована встреча Милоша Земана с председателем КНР Си Цзиньпином".

Ранее сообщалось о том, что лидеры других стран Евросоюза проигнорируют торжества в Китае в связи с нынешней напряженностью в отношениях между КНР и Японией. Кроме того, некоторые зарубежные государственные деятели предполагают посетить праздничные мероприятия в Пекине, но не будут присутствовать на военном параде.