Президент Азербайджана: Цифры по урожайности, должны стать сигналом для руководства каждого района

"В трех районах урожайность ниже 20 центнеров. В этих районах следует провести серьезный анализ - почему, в чем причина? Причина должна быть".

Как передает Report, об этом 19 декабря сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании, посвященной итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

Как отметил Глава государства, на площади 100 тысяч гектаров были проведены оросительные мероприятия: «Все мы хорошо знаем, что нынешний год был очень засушливым, никто из нас не помнит такой засухи. Несмотря на это, было организовано обеспечение водой хлопковых полей. Конечно, если бы государство не вкладывало инвестиции, не прокладывало каналы, не выделяло средств мелиорационному и водному управлению, то сегодня хлопок либо не засеивался, либо засеивался, но оставался бы на полях и сгорал.

Фермерам, занимающимся хлопком, были предоставлены льготные кредиты. На хлопкоочистительных заводах были проведены ремонтно-восстановительные, наладочные работы. Одновременно в Уджарском районе на основе современных технологий построен новый хлопкоочистительный завод. С 2016 года государство стало выплачивать производителям субсидии в размере 10 копеек за каждый килограмм хлопка. Если в 2015 году закупочная цена хлопка составляла 41 копейку, в 2016-2017 годах – 50 копеек, то с 2018 года эта цифра достигла 65 копеек, что является весьма стимулирующим фактором. На льготных условиях стали предоставляться пестициды. Льготы на каждый гектар были увеличены с 10 до 50 манатов. А льготы на удобрения повышены со 100 до 150 манатов. Все эти шаги являются свидетельством внимания государства к данной отрасли и придаваемого ей значения. Неслучайно результат очень быстро дал о себе знать.

Конечно, развивая хлопководство, мы всегда сохраняли в центре внимания и социальный фактор, потому что, как я уже отметил, хлопководство является трудоемкой отраслью сельского хозяйства. В настоящее время хлопок в Азербайджане выращивается в 20 районах, где к работам привлечено около 200 тысяч человек. То есть, хлопководство имеет несколько направлений, и по каждому направлению создаются тысячи, десятки тысяч новых рабочих мест. Представьте себе, что означает создание около 200 тысяч рабочих мест в 20 районах. Сейчас население наших районов в среднем составляет около 100-150 тысяч, максимум 200 тысяч человек. Можно сказать, что в каждом районе в среднем 10 тысяч человек занимаются только хлопководством. Естественно, проблемы, связанные с безработицей, в этих районах успешно решаются. В то же время у нас есть прекрасный индикатор. Как вам известно, для усиления социальной защиты мы создали в настоящее время около 40 тысяч оплачиваемых общественных рабочих мест, которые финансируются государством. Граждане, которые не могут найти работу, обеспечиваются работой в этих общественных местах. Сейчас в районах, где выращивается хлопок, уже снижается потребность и в этих работах, потому люди зарабатывают больше денег в хлопководстве, улучшая таким образом свое материальное положение.

Таким образом, в результате принятых в течение четырех лет комплексных мер мы возродили хлопководство. Чтобы подтвердить эти слова, я приведу несколько цифр. Таким образом, в 2015 году, в год, когда я увидел, что мы потеряли эту отрасль, с 18 тысяч гектаров было заготовлено 35 тысяч тонн хлопка. Урожайность с гектара составила 18,8 центнера. В 2016 году хлопок был засеян уже на 51 тысяче гектаров и заготовлено 89 тысяч тонн. То есть, 2016 год является первым годом, когда мы серьезно занялись хлопководством, урожайность с гектара составила чуть более 17 центнеров. В 2017 году мы резко увеличили посевные площади. Должен также сказать, что впоследствии мы поняли, что некоторые земли выбраны неправильно, и сократили эти земельные участки. Однако, конечно, мы не могли все предвидеть. Поэтому в 2017 году мы посеяли хлопок на 136 тысячах гектарах и собрали 207 тысяч тонн урожая. Но урожайность с гектара сократилась до 15,2 центнера, потому что некоторые земли были непригодны для хлопководства. В 2018 году уже стали сокращаться посевные площади, и хлопок был посеян на 132 тысячах гектарах. Однако мы получили более высокий урожай - 233 тысячи тонн. Урожайность с гектара возросла и достигла 17,6 центнера. В этом же году, считаю, зафиксирован самый оптимальный вариант: хлопок засеян на 100 тысячах гектарах и собрано 294 тысячи тонн урожая. Урожайность с гектара составила 29,4 центнера. То есть, это действительно историческое достижение.

У меня есть также статистические данные 1980-х годов. Могу сказать, что только три года урожайность в Азербайджане превышала 30 центнеров с гектара. В 1979 году – 30,8 центнера, в 1980 году – 35,4 центнера и в 1981 году – 35,9 центнера. На протяжении всей истории всего три года урожайность с гектара была близка к 30 центнерам, и в нынешнем году мы уже видим это. Уверен, что в результате мер, которые будут приняты после этого, урожайность еще больше возрастет. Сейчас здесь об этом будет сообщено. Потому что в настоящее время есть пилотные проекты. В пилотных проектах хлопок засевается на основе современных технологий, и урожайность там выше. Если мы широко распространим пилотные проекты по стране, то, конечно, соберем со 100 тысяч гектаров еще больше урожая.

Хлопководство - очень прибыльная отрасль сельского хозяйства. Помню также, что в 2015 году, когда я лично стал заниматься этим вопросом, некоторые члены правительства считали, что хлопководство вообще надо искоренить в Азербайджане. Они считали, что это неприбыльная отрасль, не имеющая никакой перспективы, будущего. Честно говоря, я удивился, как это возможно, ведь хлопок выращивался веками, наши села веками были активны в этой отрасли. Это – традиционная отрасль, у нас большой опыт, люди привыкли к этому. Неужели в советское время не знали, где можно выращивать хлопок, а где – нельзя. В то время все знали. Работал Государственный плановый комитет, который в точности все знал, где и что выращивать и строить. Поэтому, еще раз говорю, наши взгляды и очень целенаправленная политика превратили хлопководство в доходную сферу, и уже создана цепочка доходов. К тому же, хлопок – это продукция экспортной направленности. Для продажи хлопка-волокна не надо искать рынок, он продается на мировых биржах. Сейчас одна из основных задач, стоящих перед производителями в любой стране, – выход на рынки. Потому что рынки тоже ограничиваются. Многие страны стали обеспечивать свои потребности за счет внутренних возможностей. Сокращение зависимости от импорта – не только наша политика, многие страны идут этим путем. Если страны, где находятся наши традиционные рынки, будут обеспечивать в дальнейшем свои потребности за счет внутренних ресурсов, то где мы будем продавать хлопковое волокно и что будем продавать. Хлопок - продукция, для которой рынок искать не надо. Есть биржа, и он продается на бирже. Причем, - мы поговорим и об этом, - если создать эту цепь от сбора до конечной продукции, - мы должны создать ее, - то в конце каждой цепи сформируется добавленная стоимость. Таким образом, рабочая сила, привлеченная к этому делу, будет расти, а доходы увеличатся.

В настоящее время мы находимся на начальном этапе этой работы. Но, несмотря на это, могу сказать, что за девять месяцев нынешнего года хлопководство принесло фермерам и компаниям, в целом, Азербайджану доход в размере 111 миллионов долларов. То есть, экспортирована продукция стоимостью 111 миллионов долларов, в том числе хлопковое волокно на 87 миллионов, хлопчатобумажная пряжа на 22,5 миллиона и хлопковое масло на 2 миллиона долларов. В то же время отходы хлопководческой промышленности используются и в качестве кормов. Эти цифры свидетельствуют о том, что в настоящее время мы экспортируем волокно. Однако основная задача заключается не только в экспорте хлопчатобумажной пряжи. Это - первая цель. Главное – экспортировать конечную продукцию. Для этого наши соответствующие структуры, правительство, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики должны активно работать для создания предприятий, которые могут придать импульс промышленной отрасли хлопководства, привлекать инвесторов и предоставлять льготные кредиты.

Как я уже отметил, урожайность в нынешнем году была достаточно высокой – рекордной. Однако отнести это ко всем районам невозможно. Поэтому цифры, которые я сейчас приведу, должны стать сигналом для руководства каждого района, так как в сегодняшнем совещании участвуют представители Администрации Президента, центральных исполнительных органов, главы исполнительной власти двадцати районов и представители компаний. Таким образом, в нынешнем году урожайность в семи районах превысила 30 центнеров. Это по порядку следующие районы: Тертерский – 34,8 центнера, Бардинский – 33,7 центнера, Сальянский – 33,2 центнера, Нефтчалинский – 31,6 центнера, Агджабединский – 30,7 центнера, Саатлинский – 30,4 центнера и Бейляганский – 30,3 центнера. Это говорит о том, что и фермеры, и компании, и руководство районов с большой ответственностью подошли к данному делу, поэтому достигнуты такие прекрасные результаты. В трех районах урожайность приближается к 30 центнерам: Билясуварском – 29,5 центнера, Сабирабадском – 29,2 центнера и Агдамском – 28,2 центнера. В семи районах урожайность превышает 20 центнеров, и им необходимо сделать вывод. А в трех районах урожайность ниже 20 центнеров. В этих районах следует провести серьезный анализ – почему, в чем причина? Причина должна быть. Уджарский – 19,3 центнера, Гаджигабульский – 14,4 центнера, Агсуинский – 9,9 центнера. Главы исполнительной власти Гаджигабульского и Агсуинского районов были заменены, назначены новые главы. Они должны обстоятельно проанализировать данные вопросы и сообщить, почему урожайность такая низкая», - сказал Ильхам Алиев.