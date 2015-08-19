​Президент Азербайджана подписал распоряжение об усилении государственной поддержки развития животноводства

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении государственной поддержки развития животноводства.

Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, в целях дальнейшего увеличения производства продукции животного происхождения и удовлетворения потребностей в породистом племенном крупнорогатом скоте в рамках мер по продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике, для осуществления импорта в страну и продажи лизинговым путем с льготой 50 процентов племенного крупного рогатого скота производителям сельскохозяйственной продукции, занимающихся животноводством, поручено выделить Открытому акционерному обществу "Агролизинг" из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики 15 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в установленном порядке в размере, указанном в данном распоряжении.