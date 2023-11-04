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Представитель министерства: В Азербайджане растет число занятых в агротуризме

Представитель министерства: В Азербайджане растет число занятых в агротуризме В Азербайджане растет число занятых в агротуризме.
АПК
4 ноября 2023 г. 13:33
Представитель министерства: В Азербайджане растет число занятых в агротуризме

В Азербайджане растет число занятых в агротуризме.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель ОАО "Аграрное снабжение и обеспечение" при Министерстве сельского хозяйства Хикмет Гусейнов.

По его словам, в рамках совместного социального проекта Министерства экологии и природных ресурсов и Государственного агентства по туризму, более 220 человек были привлечены к тренингам: "Многие из них - люди, занятые в сельскохозяйственном секторе, которые пришли на тренинг для повышения знаний и умений в сфере туризма".

Х.Гусейнов отметил, что агротуризм - это новое направление, в котором пересекаются сельскохозяйственный и туристический отрасли: "Оба сектора занимают важное место в экономике, поэтому их развитие очень важно для нас".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: "Aqroturizmlə məşğul olanların sayı getdikcə artır"

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