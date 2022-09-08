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Минсельхоз: Количество техники для сбора хлопка превышает спрос

Минсельхоз: Количество техники для сбора хлопка превышает спрос Количество техники для механизированного сбора хлопка в Азербайджане превышает спрос.
АПК
8 сентября 2022 г. 17:10
Минсельхоз: Количество техники для сбора хлопка превышает спрос

Количество техники для механизированного сбора хлопка в Азербайджане превышает спрос.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, об этом рассказал руководитель центрального аппарата структуры Рафаил Гулиев.

"Согласно нормативным данным, для своевременной уборки урожая хлопка с площади 100 тыс. га, а также для снабжения и транспортировки урожая требуется 350 единиц хлопкоуборочных комбайнов и 1 050 единиц тракторных прицепов. Согласно данным, количество используемых в настоящее время в республике хлопкоуборочных комбайнов составляет 447 единиц, а количество тракторных прицепов - 3 085 единиц. Эти цифры показывают, что, как и в предыдущие годы, в этом году не будет никаких трудностей со сбором хлопка с помощью техники", - отметил он.

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