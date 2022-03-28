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Минсельхоз: Дождливая погода благоприятно сказалась на богарном земледелии

Минсельхоз: Дождливая погода благоприятно сказалась на богарном земледелии "В Азербайджане дождливые погодные условия последних дней благоприятно сказались на богарном земледелии".
АПК
28 марта 2022 г. 12:24
Минсельхоз: Дождливая погода благоприятно сказалась на богарном земледелии

"В Азербайджане дождливые погодные условия последних дней благоприятно сказались на богарном земледелии".

Как передает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, об этом сказал руководитель аппарата ведомства Рафаил Гулиев.

"В реках повысился уровень воды. Выпавший в горах снег позволяет прогнозировать, что в жаркие дни уровень воды в реках будет выше, чем в предыдущие годы. Это создаст дополнительные возможности для орошения посевных территорий, особенно хлопковых посевов", - отметил он.

Представитель министерства также отметил, что со второй декады апреля на хлопковых полях начнется посев семян: "Важно, чтобы фермеры правильно проводили подготовительный процесс к посеву, выполняли влагоразрядковый полив. Глобальные климатические изменения не обходят стороной и сельское хозяйство, как и многие другие сферы. В частности, сокращение осадков, снижение уровня воды в реках повышает потребность в хозяйственной воде в период интенсивного орошения. Территории, на которых проведен влагоразрядковый полив, меньше других нуждаются в воде. Поэтому для того, чтобы застраховаться от возможных трудностей с водой в жаркие летние месяцы, фермеры должны правильно готовиться к посеву, выполнять влагоразрядковый полив".

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