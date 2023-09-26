Представитель Кабмина: Использование потенциала освобожденных территорий положительно повлияет на сельское хозяйство

Использование потенциала освобожденных от оккупации территорий Азербайджана окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства.

Использование потенциала освобожденных от оккупации территорий Азербайджана окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела сельского хозяйства и экологии Кабинета министров Лятиф Гасымов на проходящем в Баку II Форуме агробизнеса тюркских государств.

"Освобожденные от оккупации территории обладают очень большим потенциалом для развития зерноводства, хлопководства, виноградарства и животноводства. С использованием водохранилищ, расположенных на этих территориях, можно будет обеспечить орошение сотен тысяч гектаров земли. Считаю полезным обмен опытом в рамках Организации тюркских государств в целях поиска инновационных решений для преодоления существующих проблем в сельском хозяйстве и эффективной борьбы с глобальными вызовами", - сказал он.