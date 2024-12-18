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Представитель фонда: Фермеры несут ущерб из-за "визитов" в хозяйства хищников

Представитель фонда: Фермеры несут ущерб из-за "визитов" в хозяйства хищников В Азербайджане фермеры, занимающиеся животноводством, несут серьезный ущерб из-за нападений на хозяйства хищных животных.
АПК
18 декабря 2024 г. 15:49
Представитель фонда: Фермеры несут ущерб из-за визитов в хозяйства хищников

В Азербайджане фермеры, занимающиеся животноводством, несут серьезный ущерб из-за нападений на хозяйства хищных животных.

Как передает Report, об этом сообщил советник председателя правления Фонда аграрного страхования Имран Джумшудов.

По его словам, особенно подобные случаи учащаются c наступлением осенне-зимнего периода.

Кроме того, представитель фонда отметил, что в хозяйствах могут возникать случаи отравления домашних животных в ходе профилактических мероприятий против болезней, а также во время кормления. "Фонд компенсирует фермерам эти убытки", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu: Fermerlər vəhşi heyvanların təsərrüfatlarına hücumundan əziyyət çəkir

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