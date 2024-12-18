Представитель фонда: Фермеры несут ущерб из-за "визитов" в хозяйства хищников

В Азербайджане фермеры, занимающиеся животноводством, несут серьезный ущерб из-за нападений на хозяйства хищных животных.

В Азербайджане фермеры, занимающиеся животноводством, несут серьезный ущерб из-за нападений на хозяйства хищных животных.

Как передает Report, об этом сообщил советник председателя правления Фонда аграрного страхования Имран Джумшудов.

По его словам, особенно подобные случаи учащаются c наступлением осенне-зимнего периода.

Кроме того, представитель фонда отметил, что в хозяйствах могут возникать случаи отравления домашних животных в ходе профилактических мероприятий против болезней, а также во время кормления. "Фонд компенсирует фермерам эти убытки", - добавил он.