Представитель ЕС: В Азербайджане мы внедряем хороший сельскохозяйственный опыт

"Из-за пандемии коронавируса с начала года в мире наблюдаются проблемы с дефицитом пшеницы, растительного масла, удобрений".
Как передает Report, об этом сказал руководитель представительства Евросоюза в Азербайджане Петр Михалко на проходящем впервые в Баку Форуме здоровья растений.
Он отметил, что сельское хозяйство, продовольственная безопасность имеют большую значимость для ЕС:
"Пандемия показала, что борьба с внешними шоками возможна при устойчивой системе. Мы намерены построить устойчивые системы с нашими торговыми партнерами. Азербайджан – прекрасный показатель с этой точки зрения. Здесь мы внедряем хороший сельскохозяйственный опыт".
П.Михалко отметил, что поддерживает экспорт азербайджанкой сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза и выразил надежду, что в будущем он возрастет.