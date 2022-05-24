Представитель ЕС: В Азербайджане мы внедряем хороший сельскохозяйственный опыт

"Из-за пандемии коронавируса с начала года в мире наблюдаются проблемы с дефицитом пшеницы, растительного масла, удобрений".

"Из-за пандемии коронавируса с начала года в мире наблюдаются проблемы с дефицитом пшеницы, растительного масла, удобрений".

Как передает Report, об этом сказал руководитель представительства Евросоюза в Азербайджане Петр Михалко на проходящем впервые в Баку Форуме здоровья растений.

Он отметил, что сельское хозяйство, продовольственная безопасность имеют большую значимость для ЕС:

"Пандемия показала, что борьба с внешними шоками возможна при устойчивой системе. Мы намерены построить устойчивые системы с нашими торговыми партнерами. Азербайджан – прекрасный показатель с этой точки зрения. Здесь мы внедряем хороший сельскохозяйственный опыт".

П.Михалко отметил, что поддерживает экспорт азербайджанкой сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза и выразил надежду, что в будущем он возрастет.