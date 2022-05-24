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Представитель ЕС: В Азербайджане мы внедряем хороший сельскохозяйственный опыт

Представитель ЕС: В Азербайджане мы внедряем хороший сельскохозяйственный опыт "Из-за пандемии коронавируса с начала года в мире наблюдаются проблемы с дефицитом пшеницы, растительного масла, удобрений".
АПК
24 мая 2022 г. 11:38
Представитель ЕС: В Азербайджане мы внедряем хороший сельскохозяйственный опыт

"Из-за пандемии коронавируса с начала года в мире наблюдаются проблемы с дефицитом пшеницы, растительного масла, удобрений".

Как передает Report, об этом сказал руководитель представительства Евросоюза в Азербайджане Петр Михалко на проходящем впервые в Баку Форуме здоровья растений.

Он отметил, что сельское хозяйство, продовольственная безопасность имеют большую значимость для ЕС:

"Пандемия показала, что борьба с внешними шоками возможна при устойчивой системе. Мы намерены построить устойчивые системы с нашими торговыми партнерами. Азербайджан – прекрасный показатель с этой точки зрения. Здесь мы внедряем хороший сельскохозяйственный опыт".

П.Михалко отметил, что поддерживает экспорт азербайджанкой сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза и выразил надежду, что в будущем он возрастет.

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Версия на английском языке EU envoy: "We apply good agricultural practices in Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке Aİ nümayəndəsi: "Azərbaycanda yaxşı kənd təsərrüfatı təcrübələrini tətbiq edirik"

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