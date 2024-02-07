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Председатель участка: Это исторические выборы, каждый считает своим долгом принять в них участие

Председатель участка: Это исторические выборы, каждый считает своим долгом принять в них участие На участке №6 Сабаильского избирательного округа №7 в Баку проголосовали уже 300-350 человек.
АПК
7 февраля 2024 г. 12:20
Председатель участка: Это исторические выборы, каждый считает своим долгом принять в них участие

На участке №6 Сабаильского избирательного округа №7 в Баку проголосовали уже 300-350 человек.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель участка Эльмира Ибрагимова.

По ее словам, 12 человек запросили мобильные урны для голосования, которые после 15:00 с участием наблюдателей будут доставлены по адресам.

"Мы рады, что граждане с большим энтузиазмом идут на избирательные участки, голосуют, выполняют свой гражданский долг. Сегодняшние выборы дают и друзьям, и врагам представление о реальной ситуации в Азербайджане. Это исторические выборы, каждый считает своим долгом принять в них участие", - добавила Ибрагимова.

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Версия на азербайджанском языке Məntəqə sədri: "Sakinlər səbirsizliklə səs vermək istəyir"

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