Председатель участка: Это исторические выборы, каждый считает своим долгом принять в них участие

На участке №6 Сабаильского избирательного округа №7 в Баку проголосовали уже 300-350 человек.

На участке №6 Сабаильского избирательного округа №7 в Баку проголосовали уже 300-350 человек.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель участка Эльмира Ибрагимова.

По ее словам, 12 человек запросили мобильные урны для голосования, которые после 15:00 с участием наблюдателей будут доставлены по адресам.

"Мы рады, что граждане с большим энтузиазмом идут на избирательные участки, голосуют, выполняют свой гражданский долг. Сегодняшние выборы дают и друзьям, и врагам представление о реальной ситуации в Азербайджане. Это исторические выборы, каждый считает своим долгом принять в них участие", - добавила Ибрагимова.