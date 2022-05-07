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Председатель Ассоциации: Производители яиц несут серьезные убытки

Председатель Ассоциации: Производители яиц несут серьезные убытки В нынешней ситуации производство яиц превышает внутренний спрос, что означает серьезные убытки для предпринимателей в связи с неполной реализацией продукции.
АПК
7 мая 2022 г. 17:21
Председатель Ассоциации: Производители яиц несут серьезные убытки

В нынешней ситуации производство яиц превышает внутренний спрос, что означает серьезные убытки для предпринимателей в связи с неполной реализацией продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц (APEPEA) Мурват Гасанлы на встрече с представителями Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.

Глава APEPEA отметил, что в последние годы птицеводческая отрасль в Азербайджане значительно развивалась: "В настоящее время птицефабрики, работающие в нашей стране, способны полностью обеспечить внутренний рынок яйцами и мясом птицы, и при этом имеют значительный потенциал для экспорта в зарубежные страны. Особенно это касается производства яиц. В последние месяцы производство куриных яиц в стране на десятки миллионов единиц превышало внутренний спрос. Сейчас в складах имеется 43 млн столовых яиц. Некоторые из этих хозяйств готовы экспортировать куриные яйца за рубеж, но сталкиваются с серьезными препятствиями. Мы просим оказать поддержку нашим производителям в этой области".

По словам Гасанлы, производители яиц сетуют на то, что в сложившейся ситуации полная реализация продукции невозможна и по этой причине они несут убытки: "В результате роста цен на корма и кормовые добавки произошло значительное увеличение себестоимости производимых яиц. Неполная реализация продукции может привести к дальнейшему сокращению производства из-за проблем с обеспечением кормами".

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Версия на азербайджанском языке Assosiasiya sədri: “Yumurta istehsalçıları ciddi ziyana uğrayırlar”

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