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Председатель Агентства: На освобожденных территориях начался посев различных культур

Председатель Агентства: На освобожденных территориях начался посев различных культур На освобожденных от оккупации территориях начался посев различных культур.
АПК
19 октября 2022 г. 16:10
Председатель Агентства: На освобожденных территориях начался посев различных культур

На освобожденных от оккупации территориях начался посев различных культур.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Сеймур Мовлаев на конференции, посвященной возможностям бизнеса и инвестиций в Карабахе, организованной в рамках Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Karabakh и 27-ой Азербайджанской международной выставки "Строительство".

"В целом, были предприняты и будут последовательно предприниматься реальные шаги для возрождения традиционного сельскохозяйственного потенциала Карабаха и его развития в короткие сроки. В регионе имеются большие возможности для посадки картофеля, посева овощей, бахчевых и кормовых культур".

По его словам, наряду с восстановлением традиционных и перспективных направлений растениеводства, учитывая природно-климатические особенности и рельеф, в регионе будет отдаваться особое предпочтение развитию животноводства.

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Версия на английском языке Sowing of various crops starts in liberated Azerbaijani territories
Версия на азербайджанском языке Qarabağda kənd təsərrüfatı ilə bağlı planlar açıqlanıb

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