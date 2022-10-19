Председатель Агентства: На освобожденных территориях начался посев различных культур

На освобожденных от оккупации территориях начался посев различных культур.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Сеймур Мовлаев на конференции, посвященной возможностям бизнеса и инвестиций в Карабахе, организованной в рамках Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Karabakh и 27-ой Азербайджанской международной выставки "Строительство".
"В целом, были предприняты и будут последовательно предприниматься реальные шаги для возрождения традиционного сельскохозяйственного потенциала Карабаха и его развития в короткие сроки. В регионе имеются большие возможности для посадки картофеля, посева овощей, бахчевых и кормовых культур".
По его словам, наряду с восстановлением традиционных и перспективных направлений растениеводства, учитывая природно-климатические особенности и рельеф, в регионе будет отдаваться особое предпочтение развитию животноводства.