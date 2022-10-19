Председатель Агентства: На освобожденных территориях начался посев различных культур

На освобожденных от оккупации территориях начался посев различных культур.

На освобожденных от оккупации территориях начался посев различных культур.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Сеймур Мовлаев на конференции, посвященной возможностям бизнеса и инвестиций в Карабахе, организованной в рамках Азербайджанской международной выставки "Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха" - Rebuild Karabakh и 27-ой Азербайджанской международной выставки "Строительство".

"В целом, были предприняты и будут последовательно предприниматься реальные шаги для возрождения традиционного сельскохозяйственного потенциала Карабаха и его развития в короткие сроки. В регионе имеются большие возможности для посадки картофеля, посева овощей, бахчевых и кормовых культур".

По его словам, наряду с восстановлением традиционных и перспективных направлений растениеводства, учитывая природно-климатические особенности и рельеф, в регионе будет отдаваться особое предпочтение развитию животноводства.