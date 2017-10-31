Предприниматели Бахрейна могут инвестировать до 500 млн долларов в аграрный сектор Азербайджана

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сотрудничество с компаниями Бахрейна имеет большое значение для ОАО "Заготовка и снабжение продовольственными товарами".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления организации Абульфат Годжаев.

"6-8 июня этого года в рамках визита в эту страну состоялись встречи с рядом частных компаний и инвестиционных фондов, в том числе холдингом Mumtalakat, инвестиционным фондом Arcapita, группой компаний Riyada, компанией BCGCM и Советом экономического развития Бахрейна, на которых обсуждались соответствующие вопросы (экспорт сельскохозяйственной продукции, привлечение инвестиций, совместные проекты и пр.). По итогам встреч стало ясно, что арабские страны обладают широкими возможностями в плане экспорта азербайджанской продукции и привлечения инвестиций в экономику страны. Многие фонды заинтересованы в участии в проектах в Азербайджане и инвестировании 100-500 млн долларов в экономику страны", - сказал он.