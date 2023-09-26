Предложено создать рабочую группу в составе Тюркского инвестиционного фонда

Предложено создать рабочую группу в составе Тюркского инвестиционного фонда, созданного 16 марта этого года при участии стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Предложено создать рабочую группу в составе Тюркского инвестиционного фонда, созданного 16 марта этого года при участии стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Абулхаир Тамабек на II Форуме агробизнеса тюркских государств.

Он отметил, что эта рабочая группа может объединить государственные учреждения, бизнесменов и инвесторов в области сельского хозяйства: "Мы должны использовать потенциал организации. После проведенных сегодня в Баку встреч будут установлены новые межгосударственные связи, реализованы новые проекты".

Напомним, что 30 мая этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение "О создании Тюркского инвестиционного фонда", подписанное 16 марта 2023 года в Анкаре.

Уставный капитал Тюркского инвестиционного фонда составляет 500 млн долларов США.