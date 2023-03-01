Предлагаются механизмы развития перерабатывающей отрасли в Азербайджане

В Азербайджане следует расширить преференции для перерабатывающей промышленности для ее развития.

В Азербайджане следует расширить преференции для перерабатывающей промышленности для ее развития.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Мехман Исмаилов на мероприятии "Agro Business Forum Azerbaijan – 2023".

"Перерабатывающая промышленность в Азербайджане имеет большие перспективы. Лист оборудования для перерабатывающей промышленности, на ввоз которого распространяются льготы, невелик, и необходимо подумать об его расширении. Потому что всегда бывает сельхозпродукция, которая не может быть продана в свежем виде, но вполне годится для переработки", - отметил он.

Следует также подумать о том, какие создать условия для производителей сухофруктов, отметил М.Исмаилов, добавив, что в последнее время велись серьезные дискуссии с Государственной налоговой службой при министерстве экономики и другими структурами.

"Мы утвердили отдельный перечень сельскохозяйственной техники, освобожденной от налогообложения. Но перерабатывающего оборудования в этом списке нет. Я думаю, в этом есть необходимость", - отметил он.