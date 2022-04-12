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Предлагается освободить от НДС импорт кормов для птицы в Азербайджан

Предлагается освободить от НДС импорт кормов для птицы в Азербайджан "Освобождение от НДС импорта кормов для птицы приведет к удешевлению продукции, производимой в стране, а в худшем случае - к предотвращению подорожания".
АПК
12 апреля 2022 г. 16:34
Предлагается освободить от НДС импорт кормов для птицы в Азербайджан

"Освобождение от НДС импорта кормов для птицы приведет к удешевлению продукции, производимой в стране, а в худшем случае - к предотвращению подорожания".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы, яиц Азербайджана (APEPEA) Мурват Гасанли на встрече в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), функционирующем при Министерстве экономики.

По его словам, война в Украине и изменения на мировом рынке привели к проблемам с импортом кормов и кормовых добавок, необходимых для птицеводства: “Мы хотели бы, чтобы импорт этих кормов и кормовых добавок решался на правительственном уровне".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana quş yemlərinin idxalının ƏDV-dən azad edilməsi təklif edilir

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