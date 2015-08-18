Правозащитники обвинили Саудовскую Аравию в военных преступлениях в Йемене

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Правозащитники из Amnesty International обвинили Саудовскую Аравию, наносящую удары по йеменским городам Сане, Адену и Таизу, в совершении военных преступлений. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом передает BBC News.

По словам представителей организации, в конфликте уже погибли свыше четырех тысяч человек, половина из них — мирные жители.

В докладе Amnesty International рассматриваются восемь случаев, произошедших с июня по июль этого года, когда входящие в коалицию страны наносили удары по Йемену. Тогда погиб 141 человек, большинство их них — женщины и дети, под удары попали мечеть, школа и рынок.

В документе также уточняется, что, "помимо Саудовской Аравии, и другие участвующие в конфликте стороны могли совершать военные преступления". Речь идет о столкновениях между хоуситами и лояльными бывшему президенту Йемена войсками.

Правозащитники призвали ООН создать международную комиссию для расследования обстоятельств гибели мирных жителей. Ранее в Организации Объединенных Наций назвали происходящий в Йемене гуманитарный кризис катастрофой. Представители организации отметили, что в помощи нуждаются 20 млн. йеменцев (что составляет 80 процентов от всего населения страны).