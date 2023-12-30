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Правительство России продлило запрет на вывоз риса до конца июня 2024 года

Правительство России продлило запрет на вывоз риса до конца июня 2024 года Правительство России продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года.
АПК
30 декабря 2023 г. 12:06
Правительство России продлило запрет на вывоз риса до конца июня 2024 года

Правительство России продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба правительства.

Ограничения на вывоз риса и рисовой крупы не распространяются на поставки этих товаров в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эта продукция также может быть отправлена за рубеж в качестве гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок.

Отметим, что 29 июля правительство РФ запретило вывоз риса до конца 2023 года. 28 декабря с предложением продлить запрет до 30 июня 2024 года выступил Минсельхоз. Изначально ограничение экспорта ввели на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

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Версия на английском языке Russia extends rice export ban until June 30, 2024

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