Правительство России продлило запрет на вывоз риса до конца июня 2024 года

Правительство России продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года.

Правительство России продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба правительства.

Ограничения на вывоз риса и рисовой крупы не распространяются на поставки этих товаров в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эта продукция также может быть отправлена за рубеж в качестве гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок.

Отметим, что 29 июля правительство РФ запретило вывоз риса до конца 2023 года. 28 декабря с предложением продлить запрет до 30 июня 2024 года выступил Минсельхоз. Изначально ограничение экспорта ввели на период с 1 июля по 31 декабря 2022 года.