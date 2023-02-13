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Правительство Азербайджана продолжает держать в приоритете развитие аграрного сектора

Правительство Азербайджана продолжает держать в приоритете развитие аграрного сектора Правительство Азербайджана и конфедерация предпринимателей подготовили документ, направленный на развитие сельского хозяйства в стране.
АПК
13 февраля 2023 г. 14:18
Правительство Азербайджана продолжает держать в приоритете развитие аграрного сектора

Правительство Азербайджана и конфедерация предпринимателей подготовили документ, направленный на развитие сельского хозяйства в стране.

Как передает Report, об этом сказал в понедельник советник президента Конфедерации предпринимателей Азербайджана Фарид Велизаде на азербайджано-израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование".

По его словам, в Азербайджане также создан в специальная комиссия в области аграрного сектора, которая позволит усилить кадровый потенциал для этой сферы.

Говоря о сотрудничестве с Израилем, Ф. Велизаде отметил, что рассматривается возможность подписания меморандума о проведении в Израиле и Азербайджане ряда мероприятий, которые укрепят сотрудничество между странами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafına yönəlmiş sənəd hazırlanıb
Версия на английском языке Azerbaijan continues to prioritize agricultural sector development

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