Правительство Азербайджана продолжает держать в приоритете развитие аграрного сектора

Правительство Азербайджана и конфедерация предпринимателей подготовили документ, направленный на развитие сельского хозяйства в стране.

Правительство Азербайджана и конфедерация предпринимателей подготовили документ, направленный на развитие сельского хозяйства в стране.

Как передает Report, об этом сказал в понедельник советник президента Конфедерации предпринимателей Азербайджана Фарид Велизаде на азербайджано-израильском инновационном форуме на тему "Сельское хозяйство и образование".

По его словам, в Азербайджане также создан в специальная комиссия в области аграрного сектора, которая позволит усилить кадровый потенциал для этой сферы.

Говоря о сотрудничестве с Израилем, Ф. Велизаде отметил, что рассматривается возможность подписания меморандума о проведении в Израиле и Азербайджане ряда мероприятий, которые укрепят сотрудничество между странами.