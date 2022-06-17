О нас

Поставки зерна из Казахстана в Азербайджан выросли в шесть раз

Поставки зерна из Казахстана в Азербайджан выросли в шесть раз В январе-мае этого года железнодорожные перевозки между Казахстаном (ЗАО “Казахстанские железные дороги”) и Азербайджаном (ЗАО “Азербайджанские железные дороги”) достигли 1 млн 388,1 тысячи тонн.
АПК
17 июня 2022 г. 11:23
Поставки зерна из Казахстана в Азербайджан выросли в шесть раз

В январе-мае этого года железнодорожные перевозки между Казахстаном (ЗАО "Казахстанские железные дороги") и Азербайджаном (ЗАО "Азербайджанские железные дороги") достигли 1 млн 388,1 тысячи тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Казахстанские железные дороги".

По данным ведомства, это на 1 млн 88,8 тыс. тонн или в 4,6 раза (на 364 %) больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Рост сформировался в основном за счет перевозок зерна (больше на 128,3 тыс. тонн или в 6,1 раза). При этом перевозки нефтепродуктов и черных металлов между двумя странами увеличились на 884,6 тыс. тонн, или в 13,5 раза, а химических веществ и соды - на 72,8 тыс. тонн или на 115%. Рост продовольственных товаров в транзитных перевозках составил 3,1 тыс. тонн или 2%.

По данным азербайджанского Центра аграрных исследований, в январе-мае 2022 года из Казахстана в Азербайджан было импортировано 146,9 тыс. тонн зерна на сумму 49,1 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (6 300 тонн) объем импорта увеличился в 23,3 раза, а в стоимостном выражении - почти в 29 раз.

Доля казахстанского зерна в импорте в Азербайджан составила 41,1%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Grain shipments from Kazakhstan to Azerbaijan rise six times  
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstandan Azərbaycana taxıl tədarükü 6 dəfə artıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
16 июня 2022 г. 23:25
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi