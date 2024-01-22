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Поставки в Россию куриных яиц из Азербайджана достигли 3,3 млн штук

Поставки в Россию куриных яиц из Азербайджана достигли 3,3 млн штук Очередная партия яиц из Азербайджана ввезена в Россию в количестве 306 тыс. штук.
АПК
22 января 2024 г. 13:24
Поставки в Россию куриных яиц из Азербайджана достигли 3,3 млн штук

Очередная партия яиц из Азербайджана ввезена в Россию в количестве 306 тыс. штук.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"21 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России. По состоянию на 22 января в Россию из Азербайджана ввезено 3,3 млн штук пищевых яиц", - говорится в сообщении.

По данным Росстата, куриные яйца в России в декабре 2023 года подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом с 10 по 15 января 2024 года цены на них снизились на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей - впервые с июня 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Rusiyaya yumurta tədarükü 3,3 milyon ədədə çatıb
Версия на английском языке Azerbaijan sends 3.3M eggs to Russia

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