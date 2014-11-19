Поставки мяса птицы и молока из Азербайджана в Россию могут быть возобновлены

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Россельхознадзор России до конца 2014 года может разрешить поставки мяса птицы, молочной и рыбной продукции из Азербайджана. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, заявил помощник руководителя ведомства Алексей Алексеенко.

В начале декабря Россельхознадзор планирует провести информационную проверку азербайджанских предприятий по производству мяса птицы, молочной и рыбной продукции. "Если в ходе инспекции не будет никаких проблем, то поставки продукции из Азербайджана можем разрешить уже к концу этого года", — заявил Алексеенко.

Как свидетельствует информация на сайте Россельхознадзора, право поставок в РФ рыбы и морепродуктов имеют четыре предприятия Азербайджана. Однако, по данным Федеральной Таможенной службы РФ, в 2013 году Азербайджан не импортировал в Россию рыбу, рыбную или морскую продукцию.