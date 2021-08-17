Поставки молочной продукции из России в Азербайджан и Грузию могут вырасти

В прошлом году молочный комбинат "Ставропольский" впервые отправил пробные партии лактозы объемом 1,5 тонны в Грузию и Азербайджан

Российский молочный комбинат "Ставропольский" (МКС) планирует наладить поставки продукции в Азербайджан и Грузию.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

"В прошлом году молочный комбинат "Ставропольский" впервые отправил пробные партии лактозы объемом 1,5 тонны в Грузию и Азербайджан. Тогда же МКС отгрузил 2 тонны глазированных сырков своему партнеру для поставки в США. Это стало очередным достижением предприятия как экспортера", - сказал заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко, слова которого цитируют СМИ.

По его словам, к концу года в рамках работы национального проекта "Международная кооперация и экспорт" планируется достичь экспорта продукции АПК с территории региона на сумму 448,5 миллиона долларов США, что должно на 10% превысить показатели прошлого года.

В этом году компании Ставрополья экспортировали молочной продукции на 240 тысяч долларов США или более 140 тонн. В стоимостном выражении экспорт вырос на 18% год к году. В структуре экспорта ведущее место заняло мороженое – 79,9 тысяч долларов США, молоко и сливки – 78,4 тысячи долларов США, сливочное масло – 73,1 тысячу долларов США, а также кисломолочные продукты и сыры – 8,6 тысяч долларов США.