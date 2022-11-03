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Посол рассказал о перспективах увеличения экспорта России в Азербайджан

Посол рассказал о перспективах увеличения экспорта России в Азербайджан Для поставок российской сельхозтехники в Азербайджан есть хорошие перспективы.
АПК
3 ноября 2022 г. 14:17
Посол рассказал о перспективах увеличения экспорта России в Азербайджан

Для поставок российской сельхозтехники в Азербайджан есть хорошие перспективы.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на открытии специализированной выставки сельскохозяйственной техники ”Азербайджано-российский день поля“ в Баку.

"Сегодня мы сможем продемонстрировать возможности российских машиностроителей для решения проблем сельхозпроизводителей в Азербайджане, обсудить перспективы азербайджано-российского сотрудничества в области сельского хозяйства, вывести на азербайджанский рынок высокотехнологичную российскую сельскохозяйственную технику. Особое внимание специалисты наших стран уделяют разработке текущих и перспективных проектов, использованию лизинговых и финансовых инструментов при закупке сельскохозяйственной техники для нужд агропромышленного комплекса, внедрению систем цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане”, - отметил М. Бочарников.

Посол отметил, что Азербайджан является важным партнером для Российской Федерации: "Торговый оборот между Россией и Азербайджаном вырос более чем на 23%, а российский экспорт в Азербайджан вырос почти на треть. Для поставок российской сельскохозяйственной техники в Азербайджан есть хорошие перспективы”.

Посол также подчеркнул, что в предстоящей выставке примут участие 14 российских предприятий, специализирующихся на производстве и продаже сельскохозяйственной техники, запасных частей, оборудования, технологий и материалов.

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Версия на азербайджанском языке Səfir Rusiyanın Azərbaycana ixracının artırılması perspektivlərindən danışıb

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