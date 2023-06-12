Посол: Польша готова делиться с Азербайджаном своим опытом в сельском хозяйстве

Польша будет наращивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства с Азербайджаном.

Польша намерена наращивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства с Азербайджаном.

Об этом Report заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"Посольство Польши заинтересовано в сотрудничестве с регионами Азербайджана. Мы стараемся реализовывать наши проекты не только в Баку, но и в регионах Азербайджана",- сказал посол.

Посол отметил, что несколько месяцев назад побывал в Лянкяранском государственном университете, где обсудил возможности расширения сотрудничества, добавив, что университет сейчас старается делать акцент на программах, связанных с сельским хозяйством.

"Мы уже рассматриваем пути, как помочь региону в развитии сельского хозяйства, потому что видим тут огромный потенциал. Польша же в свою очередь является одной из главных стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, поэтому нам есть что предложить",- отметил дипломат.

По его словам, Польша готова сотрудничать с Азербайджаном в области расширения складов хранения плодоовощной продукции.

"Азербайджан обладает не очень высокими возможностями хранения фруктов, мы можем помочь в этом стране. Мы также сотрудничаем с портом Алят, пытаемся развивать сотрудничество в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между портами Гданск и Алят. Сейчас идут переговоры о том, как организовать транспортировку между двумя портами",- сказал Рафал Поборски.