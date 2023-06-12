О нас

Посол: Польша готова делиться с Азербайджаном своим опытом в сельском хозяйстве

Посол: Польша готова делиться с Азербайджаном своим опытом в сельском хозяйстве Польша будет наращивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства с Азербайджаном.
АПК
12 июня 2023 г. 12:27
Посол: Польша готова делиться с Азербайджаном своим опытом в сельском хозяйстве

Польша намерена наращивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства с Азербайджаном.

Об этом Report заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

"Посольство Польши заинтересовано в сотрудничестве с регионами Азербайджана. Мы стараемся реализовывать наши проекты не только в Баку, но и в регионах Азербайджана",- сказал посол.

Посол отметил, что несколько месяцев назад побывал в Лянкяранском государственном университете, где обсудил возможности расширения сотрудничества, добавив, что университет сейчас старается делать акцент на программах, связанных с сельским хозяйством.

"Мы уже рассматриваем пути, как помочь региону в развитии сельского хозяйства, потому что видим тут огромный потенциал. Польша же в свою очередь является одной из главных стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, поэтому нам есть что предложить",- отметил дипломат.

По его словам, Польша готова сотрудничать с Азербайджаном в области расширения складов хранения плодоовощной продукции.

"Азербайджан обладает не очень высокими возможностями хранения фруктов, мы можем помочь в этом стране. Мы также сотрудничаем с портом Алят, пытаемся развивать сотрудничество в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании между портами Гданск и Алят. Сейчас идут переговоры о том, как организовать транспортировку между двумя портами",- сказал Рафал Поборски.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Envoy: Poland ready to share its experience in agriculture with Azerbaijan

Самое читаемое

Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
Джейхун Байрамов принял участие в обсуждениях на круглом столе в Словакии
ФотоДжейхун Байрамов принял участие в обсуждениях на круглом столе в Словакии
6 июня 2023 г. 23:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi