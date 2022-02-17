Посол: Мы можем создать новые возможности для продвижения индийского чая в Азербайджане

Существует большой потенциал для расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Индией.

Существует большой потенциал для расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Индией.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвана на бизнес-встрече, посвященной сотрудничеству в области чаеводства между странами.

Посол отметил, что на азербайджанском рынке достаточно возможностей для реализации индийской продукции: "В прошлом году объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Индией увеличился на 27%. Мы считаем, что такие меры позволят еще больше расширить сотрудничество".

По его словам, ряд штатов Индии занимаются производством чая: "В настоящее время Индия экспортирует чай по всему миру в объеме более 800 млн долларов США. Однако доля индийского чая в общем импорте чая в Азербайджане составляет 4,6%. Мы считаем, что можем создать новые возможности для продвижения индийского чая в Азербайджане".

Отметим, что среди стран-импортеров чая в Азербайджан Шри-Ланка находится на первом месте (с долей 79,9%), Россия - на втором (9,1%), а Индия - на третьем. Доля Индии выросла с 2,9% в 2020 году до 4,6%, в стоимостном выражении увеличившись с 1,639 млн долларов США до 2,559 млн долларов США.