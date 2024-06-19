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Посол Италии: Нацелены на рост поставок продовольственных товаров в Азербайджан

Посол Италии: Нацелены на рост поставок продовольственных товаров в Азербайджан Италия нацелена на наращивание поставок продовольственных товаров и напитков в Азербайджан.
АПК
19 июня 2024 г. 13:34
Посол Италии: Нацелены на рост поставок продовольственных товаров в Азербайджан

Италия нацелена на наращивание поставок продовольственных товаров и напитков в Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо.

Отметим, что бакинский офис Торгового агентства Италии в сотрудничестве с посольством Италии в Азербайджане 19 июня организовали серию мероприятий по продвижению товаров продовольственного и винодельческого секторов под брендом Made in Italy.

Частью этих мероприятий стал визит в Азербайджан 13 итальянских компаний, действующих в сферах продовольствия и виноделия, организация для них двухсторонних встреч в Баку для развития сотрудничества.

Посол заявил о том, что одной из целей сегодняшних мероприятий является усиление связей с Азербайджаном в сфере продовольствия и напитков и увеличение показателей импорта этих товаров на азербайджанский рынок.

"Экспорт продовольствия и напитков занимает одно из основных мест в структуре экспорта Италии. Рост экспорта напитков и продовольствия в Азербайджан составил 13%, но мы нацелены на дальнейший рост этого показателя", - сказал дипломат.

Он также отметил, что сотрудничество с Азербайджаном имеет важное значение для итальянской стороны.

"Для развития связей мы будем использовать ряд международных мероприятий. В частности, COP29, который состоится в Баку в ноябре", - сказал посол.

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