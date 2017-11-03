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    Посол ЕС: В сельскохозяйственном секторе Азербайджана наблюдается большая динамика

    © Report/ Elshan Baba

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане наблюдается большая динамика в области сельского хозяйства.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

    По его словам, в последние годы в Азербайджане проделана большая работа в области развития предпринимательства, в том числе в аграрном секторе.

    "Трехлетний проект технической помощи, предусматривающий поддержку бенефициару в реализации программы электронного сельского хозяйства, реализован на принципах объективности и прозрачности. Он направлен на повышение конкурентоспособности и производительности, повышение доходов и улучшение уровня жизни фермеров", - добавил он.

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