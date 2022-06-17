Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 июня 2022 года увеличится до 142 долларов против 131,6 долларов за тонну неделей ранее.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 июня 2022 года увеличится до 142 долларов против 131,6 долларов за тонну неделей ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минсельхозе РФ.

Пошлина на экспорт ячменя вырастет с 92,8 до 117,5 долларов, пошлина на кукурузу вырастет до 86,5 против прежних 84 долларов за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере 399,4 долларов за тонну, на ячмень - 352,5 за тонну, на кукурузу - 308,6 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения на сайте и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.