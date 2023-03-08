Посевные площади пшеницы в агропарках Азербайджана будут увеличены

В агропарках Азербайджана планируется увеличить посевные площади пшеницы.

В агропарках Азербайджана планируется увеличить посевные площади пшеницы.

Об этом Report сообщил заместитель председателя правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики Замир Дибиров.

"Начиная с этого года, в хозяйствах, где внедрены современные ирригационные системы, в течение 5 лет будет применяться субсидирование урожая продовольственной пшеницы, произведенной лицами, взявшими на себя обязательства по ее производству. Владельцам хозяйств предоставляются кредиты, чтобы они могли построить современные ирригационные системы. В этом случае ожидается увеличение посевных площадей и объемов производства.Это результат проводимой президентом страны работы по обеспечению продовольственной безопасности", - отметил представитель министерства.