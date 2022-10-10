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Келли: Азербайджанские компании заинтересованы в расширении экспорта сельхозпродукции в ЕС

Келли: Азербайджанские компании заинтересованы в расширении экспорта сельхозпродукции в ЕС Азербайджанские компании заинтересованы в расширении экспорта сельскохозяйственной продукции на европейский рынок
АПК
10 октября 2022 г. 12:40
Келли: Азербайджанские компании заинтересованы в расширении экспорта сельхозпродукции в ЕС

Азербайджанские компании заинтересованы в расширении экспорта сельскохозяйственной продукции на европейский рынок

Как передает Report, об этом старший сотрудник по торговой информации Международного торгового центра Пол Келли заявил журналистам в кулуарах мероприятия, посвященного презентации цифровой торговой платформы Европейского союза для стран-участниц Восточного партнерства.

"Мы видим, что азербайджанские компании заинтересованы в расширении экспорта сельскохозяйственной продукции на европейский рынок. Например, существует интерес со стороны азербайджанских производителей томатов и орехов к увеличению своей доли на таких рынках, как Германия", - сказал он.

Келли также добавил, что торговля между Азербайджаном и ЕС, а также со странами Восточного партнерства, имеет огромный потенциал роста, отметив, что он может возрасти вдвое в течение следующих пяти лет.

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Версия на английском языке Kelly: Azerbaijani companies keen on expanding agricultural exports to Europe
Версия на азербайджанском языке Pol Kelli: “Azərbaycan şirkətləri məhsullarının Avropaya ixracını genişləndirməkdə maraqlıdır”

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