Келли: Азербайджанские компании заинтересованы в расширении экспорта сельхозпродукции в ЕС

Азербайджанские компании заинтересованы в расширении экспорта сельскохозяйственной продукции на европейский рынок

Азербайджанские компании заинтересованы в расширении экспорта сельскохозяйственной продукции на европейский рынок

Как передает Report, об этом старший сотрудник по торговой информации Международного торгового центра Пол Келли заявил журналистам в кулуарах мероприятия, посвященного презентации цифровой торговой платформы Европейского союза для стран-участниц Восточного партнерства.

"Мы видим, что азербайджанские компании заинтересованы в расширении экспорта сельскохозяйственной продукции на европейский рынок. Например, существует интерес со стороны азербайджанских производителей томатов и орехов к увеличению своей доли на таких рынках, как Германия", - сказал он.

Келли также добавил, что торговля между Азербайджаном и ЕС, а также со странами Восточного партнерства, имеет огромный потенциал роста, отметив, что он может возрасти вдвое в течение следующих пяти лет.