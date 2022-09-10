Под Москвой уничтожено около 3 тысяч тонн зараженных нектаринов из Азербайджана

В конце августа текущего года специалистами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) была обнаружена партия зараженных фруктов из Азербайджана.

В конце августа текущего года специалистами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) была обнаружена партия зараженных фруктов из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Россельхознадзор, досмотр 2 707 тонн нектаринов, привезенных в столицу из республики, проводили на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на юге Москвы. Лабораторная экспертиза выявила карантинный для Российской Федерации объект – средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata (Wiedemann).

Лабораторные исследования подтвердили наличие в партии нектаринов из Азербайджана карантинного объекта в жизнеспособном состоянии. Владелец груза получил официальное предписание о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. Собственником было принято решение о уничтожении зараженных фруктов.

Всего с начала сезона Управлением Россельхознадзора досмотрено более 300 автотранспортных средств и проведен карантинный фитосанитарный контроль в отношении более 6 тысяч тонн нектаринов, поступивших на территорию столичного региона из Азербайджана.

Средиземноморская плодовая муха – опасный вредитель плодовых, ягодных и овощных растений. Личинки вызывают опадение плодов. Взрослые мухи, откладывая яйца и повреждая кожуру плода, провоцируют развитие плесени и гниения.