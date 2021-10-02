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Почему в стране резко подорожали помидоры?

Почему в стране резко подорожали помидоры? В Азербайджане резко выросли цены на помидоры. Помидоры, стоившие 1 манат за килограмм всего несколько дней назад, сегодня продаются за 3 маната.
АПК
2 октября 2021 г. 14:55
Почему в стране резко подорожали помидоры?

В Азербайджане резко выросли цены на помидоры. Помидоры, стоившие 1 манат за килограмм всего несколько дней назад, сегодня продаются за 3 маната.

Report провел расследование причин резкого подорожания цен на помидоры.

Эксперт по аграрной сфере Вахид Магеррамов считает, что объемы выращиваемых на открытом пространстве помидоров, сокращаются: "Теперь цены на помидоры вырастут. Если объем томатов, выращиваемых в теплицах будет большим, то цены в определенной степени могут снижаться. В этом году наши предприниматели, выращивающие помидоры в закрытых хозяйствах, понесли серьезные убытки. Сейчас у большинства из них нет возможности приобрести семена, саженцы. Поэтому может уменьшиться объем помидоров, выращенных в тепличных условиях. В этом году российской стороной были созданы серьезные препятствия для экспорта помидоров. Производителям был нанесен серьезный материальный ущерб.

Больше всего помидоры в тепличных условиях выращивают шемкирские предприниматели. Я постоянно беседую с ними. Они говорят, что этот год был очень тяжелым для них. Производители томатов лишились основательной доли дохода, часть продукции, которую они экспортировали в Россию, испортилась на границе, часть - в дороге, а часть - на рынках. Многие предприниматели, выращивающие помидоры в теплицах, по этой причине потеряли интерес к этому. Поэтому цены на помидоры будут расти".

По словам В. Магеррамова, официальные лица России обратились к Азербайджану с призывом экспортировать фрукты и овощи: "Но основной момент состоит в том, что до осуществления экспорта следовало бы подписать с российской стороной соответствующие договоры. В таком случае вопрос экспорта не ставился бы под сомнение".

Он сказал, что в предыдущие годы выращенные на открытом пространстве помидоры можно было найти вплоть до середины октября: "Кроме того, по сравнению с предыдущими годами в этом году упало и качество помидоров. В текущем году сократилось предложение и упало качество получаемого продукта. В этом году погодные условия были благоприятными для получения обильного и качественного урожая. К сожалению, наши фермеры, сельчане не смогли воспользоваться создавшимися условиями. С другой стороны, правительству следовало оказать поддержку в этом году пострадавшим фермерам-экспортерам, предпринимателям. Однако этого не произошло".

Отметим, что в январе-августе текущего года было собрано собраны 1 млн 423,8 тыс. тонн овощей. Это на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в январе-августе этого года в Азербайджане было собрано 446,8 тыс. тонн бахчевых культур. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Госслужба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики прокомментировала Report вопрос искусственного повышения цен на рынках: "Поскольку цены на помидоры не регулируются государством, в рыночной экономике они формируются в конкурентной среде на основе спроса и предложения".

Напомним, что в январе-августе этого года Азербайджан экспортировал помидоров на сумму 128,2 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Ölkədə pomidorun qiyməti niyə kəskin bahalaşıb?

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