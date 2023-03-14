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Как снижение цен на пшеницу повлияло на стоимость хлеба в Азербайджане?

Как снижение цен на пшеницу повлияло на стоимость хлеба в Азербайджане? В крупных торговых сетях Азербайджана наблюдается снижение цен на хлеб. С 11 марта в ряде торговых сетей цена 650-и граммового круглого ("заводского") хлеба снизилась с 70 копеек до 65 копеек.
АПК
14 марта 2023 г. 12:12
Как снижение цен на пшеницу повлияло на стоимость хлеба в Азербайджане?

В крупных торговых сетях Азербайджана наблюдается снижение цен на хлеб. С 11 марта в ряде торговых сетей цена 650-граммового круглого ("заводского") хлеба снизилась с 70 копеек до 65 копеек.

Какие факторы связаны с понижением цены на хлеб?

В последнее время на мировых рынках, особенно в России и Казахстане, которые являются основными рынками импорта для Азербайджана, снизилась цена на продовольственную пшеницу. В то же время, согласно международным прогнозам, производство пшеницы в этом году увеличится. Так, согласно ожиданиям ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) по мировому рынку пшеницы, в сезоне 2022/2023 годов мировое производство пшеницы увеличится на 2%. Кроме того, частичное восстановление активности (экспорт пшеницы) черноморских портов и ожидаемое увеличение объемов мирового производства несколько снизили давление на цены на пшеницу. Так, было решено продлить "Зерновое соглашение", подписанное в июле прошлого года в Стамбуле при участии ООН, Украины, Турции и России еще на 60 дней. Это играет важную роль в формировании оптимистического прогноза относительно перспектив зернового рынка.

На фоне падения цен на муку наблюдается снижение цен на хлеб

Среднемесячная стоимость импорта продовольственной пшеницы, ввезенной в Азербайджан из-за рубежа, в прошлом месяце составила 307,4 доллара США за тонну, что на 13% ниже, чем в августе 2022 года (354,4 доллара США). За этим наблюдалось снижение оптовой цены на муку в Азербайджане. В настоящее время оптовая цена 50-килограммового мешка муки составляет 35,5 - 37,2 маната. Однако в августе 2022 года этот показатель составлял 40,7 - 41,5 маната. В соответствии с действием принципа "спрос-предложение", снижение оптовой цены на муку на внутреннем рынке напрямую сказалось на цене хлеба.

Отметим, что освобождение от НДС импорта и реализации пшеницы, производства и реализации пшеничной муки и хлеба сроком на 7 лет с 1 января 2017 года создает дополнительные условия для формирования выгодных цен для потребителей на рынке.

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