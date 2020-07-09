Почему цены на фрукты и овощи "кусаются"?

Почему цены на фрукты и овощи "кусаются"?

В этом году цены на фрукты и овощи на рынках Баку сильно "кусаются", от чего складывается впечатление, что объемы производства аграрной продукции в стране сократились по сравнению с предыдущими годами.

Report изучил ситуацию на рынке и выявил, что высокие цены связаны не с дефицитом сельхозпродукции, а карантинным режимом в стране, что затруднило доставку фруктов и овощей из регионов в столицу из-за ограничения движения.

Карантин был продлен и...

Эксперт в области сельского хозяйства Ниджат Насирли рассказал, что в первые периоды применения карантинного режима, то есть в начале марта, посевные работы уже были проведены: "Поэтому пандемия на процесс посева не повлияла. Но карантин был продлен, и пандемия повлияла на такие важные процессы, как транспортировка, экспорт аграрной продукции и пр. В период до пандемии каждый мог вывести на рынки небольшой объем производимой им продукции. Это создавало конкурентную среду на рынках, не позволяло повысить цены на продукцию.

В связи с введением карантинного режима на въездах и выезде из крупных городов были размещены пропускные пункты. Разрешалось провозить в города только крупногабаритные грузы, а тем, кто хотел перевезти небольшие объемы, было рекомендовано объединяться для доставки продукции. Это решение серьезно сказалось на общем обороте грузоперевозок. В настоящее время некоторые виды агропродукции продаются по не соответствующим сезону ценам. А это напрямую связано с введением карантинного режима. Некоторые же хотят получить больше доходов под предлогом карантинного режима, и предлагают цены на некоторые продукты на рынках дороже обычных сезонных цен. В стране всегда с апреля наблюдалось удешевление аграрной продукции вплоть до октября. В этом году этого нет".

Н.Насирли также прокомментировал ситуацию с экспортом: "Аграрные хозяйства, действующие на основе современных инноваций, выращивают устойчивые к конкуренции и транспортировке сорта. А в процессе экспорта случились небольшие задержки, потери на таможенно-пропускных пунктах".

Может быть массовое заражение коронавирусом

Кроме того, по его словам, активность людей в аграрной сфере высокая: "Серьезной проблемой является скученность людей в сельском хозяйстве, что в конечном итоге может стать причиной массового заражения коронавирусом. На одном гектаре виноградников в среднем должны работать 150-160 человек. На хлопковых полях должно работать 200 человек. Процесс уборки в районах, требующих много рабочей силы, еще не начался. Он начнется в августе. Работникам необходимо соблюдать гигиенические правила для защиты от пандемии. В то же время продукция собирается и отправляется на перерабатывающие предприятия. На этих предприятиях также должны быть обеспечены правила безопасности. Пока что нет кризиса в аграрной сфере в связи с пандемией. В целом, создаются условия для посещения людьми посевных площадей. То есть пандемия не оказала серьезного влияния на посевной процесс. Но это серьезно влияет на оборот продукции на внутреннем и внешнем рынке с точки зрения объема”.

Имеются проблемы с водой

В этом году азербайджанский фермер также страдает от нехватки воды. Ниджат Насирли говорит, что на самом деле проблема воды в стране существует уже 10 лет, просто сейчас она привлекает все больше внимания: "Это связано с заметным падением уровня воды в реке Кура. Обычно уровень воды снижается в июле. А во второй декаде августа, когда бывают осадки, происходит определенное повышение уровня воды в Куре. Кура протекает по территории, где справа и слева расположены сельскохозяйственные угодья. Для их орошения используют насосы".

По его словам, Кура и Араз играет решающую роль в формировании водных ресурсов Азербайджана: "Кура берет свое начало с ледников на северо-востоке Турции и протекает через Турцию и Грузию. Река Араз берет свое начало в горах Эрзурум на территории Турции, протекает по территории Армении и входит на территорию Азербайджана. А это значит, что и эти страны используют эти реки. Самый слабый поток рек приходится именно на Азербайджан. Обе реки проходят через аграрные регионы страны, где водные каналы обеспечивают орошение гектаров, охватывающих огромные участки. В последнее время главой государства предпринимаются серьезные шаги в направлении решения этой проблемы. Надеемся, что будут приняты шаги как в области охраны водных ресурсов, так и в поиске новых водных ресурсов. Наша водная проблема связана не только с дефицитом воды, но и с неправильным управлением в этой сфере. Здесь у нас допускаются достаточные потери, для орошения территорий в аграрном секторе применяются традиционные системы орошения. Это сопровождается потерями воды, она не используется эффективно".

В результате, с одной стороны, карантинный режим, с другой - нехватка воды привели к "кусачим" ценам на фрукты и овощи.