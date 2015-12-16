​Победители проекта AppLab компании Bakcell признаны одними из лучших среди 20 успешных стартапов

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Приложение BethClip, выпущенное этим летом проектом AppLab компании Bakcell, объявлено телеканалом CNBC одним из 20 лучших в мире стартапов 2015 года.

Как сообщили Report в Bakcell, инновационный проект для разработчиков мобильных приложений AppLab был запущен компанией Bakcell в сентябре 2014 года, в сотрудничестве с мировым лидером в сфере мобильных технологий следующего поколения – компанией Qualcomm.

Всемирная неделя предпринимательства (Global Entrepreneurship Week) этого года охватила 160 стран и около 10 млн. человек. Одним из знаменательных событий в рамках этой недели являлся Открытый конкурс стартапов (Startup Open competition), проводимый в ключевых городах мира и предоставляющий возможность предпринимателям рассказать о своих идеях. В этом году на конкурсе были представлены более 800 стартап-идей из 89 стран мира. Около 70% заявок были поданы за пределами США.