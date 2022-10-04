По "зерновому коридору" экспортировано более 6 млн тонн продукции

Из украинских портов вышли 8 судов с агропродукцией.

Из украинских портов вышли 8 судов с агропродукцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, в рамках "зерновой сделки" из Украины экспортировано более 6 млн тонн продукции.

Отметим, что 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.