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По "зерновому коридору" экспортировано более 6 млн тонн продукции

По "зерновому коридору" экспортировано более 6 млн тонн продукции Из украинских портов вышли 8 судов с агропродукцией.
АПК
4 октября 2022 г. 15:57
По зерновому коридору экспортировано более 6 млн тонн продукции

Из украинских портов вышли 8 судов с агропродукцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

По данным ведомства, в рамках "зерновой сделки" из Украины экспортировано более 6 млн тонн продукции.

Отметим, что 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.

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