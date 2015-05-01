​Планируется синхронизация валидаторов ООО "BakuBus" и ООО "Бакинский пассажирский транспорт"

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В целях применения в общественном транспорте единой электронной карточной системы оплаты необходимо синхронизировать оборудования валидаторного типа ООО "BakuBus", принадлежащего Исполнительной власти города Баку и ООО "Бакинский пассажирский транспорт".

Так, для приведения в действие в столичных маршрутах единой платежной электронной системы нужно добиться соответствия данных устройств друг другу.

Об этом Report сообщил источник в секторе по пассажирской перевозке.

Источник заявил, что процесс применения системы запаздывает и в настоящее время стороны проводят обсуждения в этом направлении: "До I Европейских игр остается слишком мало времени. Поэтому вопрос должен решиться в мае месяце".

"Интегрировать данную систему в единой форме слишком сложно, так как в большинстве автобусов ООО "Бакинский пассажирский транспорт" валидаторы уже установлены. Продаются также проездные карты, однако из-за неполадок в большинстве автобусов, их замена потребовала некоторого времени. Сейчас возникла иная проблема - в автобусах, привозимых в страну компанией "BakuBus", эти устройства отличаются и не соответствуют системе Центра интеллектуального управления транспортом. По этой причине мы приняли решение достичь соответствия этих устройств друг другу, то есть, оборудование "BakuBus" нужно установить и в транспортных средствах ООО "Бакинский пассажирский транспорт". Либо же нужно добиться соответствия этих систем иным путем и только потом применить единую систему. В настоящее время идут переговоры по данному вопросу", - сказал специалист.

Что же касается вопроса применения платежной карты в Бакинском метрополитене, источник отметил, что с прежним руководством структуры договоренность не была достигнута, однако, затем с оператором ООО "K Group" был создан соответствующий процессинговый центр для применения единых карт: "Автобусы, доставленные Исполнительной властью Баку, могут быть интегрированы с помощью этих карт. Кроме того, если удастся добиться интеграции ООО "BakuBus" и ООО "Бакинский пассажирский транспорт", карты для проезда в метро и автобусах будут едиными. Если это произойдет, прежние предусмотренные для метро карты некоторое время будут оставаться в обороте, однако единые электронные платежные карты в общественном транспорте будут применены обязательно".