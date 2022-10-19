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Планируется разработка специального дополнительного пакета поддержки для Карабаха

Планируется разработка специального дополнительного пакета поддержки для Карабаха Министерство сельского хозяйства планирует подготовить специальный дополнительный пакет поддержки Карабахской зоны.
АПК
19 октября 2022 г. 14:14
Планируется разработка специального дополнительного пакета поддержки для Карабаха

Министерство сельского хозяйства планирует подготовить специальный дополнительный пакет поддержки Карабахской зоны.

Об этом заявил председатель Агентства аграрного кредита и развития (ААКР) Министерства сельского хозяйства Сеймур Мовлаев на конференции, посвященной возможностям бизнеса и инвестиций в Карабахе, организованной в рамках Азербайджанской международной выставки “Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха” и 27‒й Азербайджанской международной строительной выставки.

"Это предусмотрено в соответствии со стратегической линией, установленной государством", - сказал С.Мовлаев.

По его словам, в будущем министерство готово оказать поддержку в рамках имеющихся возможностей.

С.Мовлаев подчеркнул, что предусмотрены субсидии для бизнеса в сфере животноводства в Карабахе.

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Версия на английском языке Special additional support package for Karabakh planned
Версия на азербайджанском языке Qarabağ üçün xüsusi əlavə dəstək paketinin hazırlanması planlaşdırılır

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