Планируется разработка специального дополнительного пакета поддержки для Карабаха

Министерство сельского хозяйства планирует подготовить специальный дополнительный пакет поддержки Карабахской зоны.
Об этом заявил председатель Агентства аграрного кредита и развития (ААКР) Министерства сельского хозяйства Сеймур Мовлаев на конференции, посвященной возможностям бизнеса и инвестиций в Карабахе, организованной в рамках Азербайджанской международной выставки “Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха” и 27‒й Азербайджанской международной строительной выставки.
"Это предусмотрено в соответствии со стратегической линией, установленной государством", - сказал С.Мовлаев.
По его словам, в будущем министерство готово оказать поддержку в рамках имеющихся возможностей.
С.Мовлаев подчеркнул, что предусмотрены субсидии для бизнеса в сфере животноводства в Карабахе.