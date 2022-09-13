О нас

Петер Михалко: Европейцам знаком вкус выращиваемого в Загатале фундука

Петер Михалко: Европейцам знаком вкус выращиваемого в Загатале фундука "Закатальский район за счет производимого здесь фундука вносит вклад в экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС). Европейцам знаком вкус выращиваемого здесь фундука".
АПК
13 сентября 2022 г. 12:29
Петер Михалко: Европейцам знаком вкус выращиваемого в Загатале фундука
Петер Михалко

"Закатальский район за счет производимого здесь фундука вносит вклад в экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС). Европейцам знаком вкус выращиваемого здесь фундука".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петер Михалко на официальном открытии фестиваля фундука в Загатале.

"Азербайджан стал 3-й страной в мире по экспорту фундука. В Европе знают, что из Закаталы поставляется фундук. Это очень важный фактор, свидетельствующий об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС. Это также возможность для экспорта выращиваемой в стране продукции на европейские рынки", - отметил посол.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko: "Avropalılar Zaqatalada yetişdirilən fındığın dadını bilir"

Самое важное

Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы
Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы
13 сентября 2022 г. 11:45
МИД Азербайджана: Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население
МИД Азербайджана: Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население
13 сентября 2022 г. 09:36
МИД: Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресечены
МИД: Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресечены
13 сентября 2022 г. 07:49
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении
Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении
13 сентября 2022 г. 02:02
Министерство обороны обратилось к СМИ и пользователям соцсетей
Министерство обороны обратилось к СМИ и пользователям соцсетей
13 сентября 2022 г. 01:44
МО: Подразделения Азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру
МО: Подразделения Азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру
13 сентября 2022 г. 01:29
В результате провокации Армении есть потери среди личного состава армии Азербайджана
В результате провокации Армении есть потери среди личного состава армии Азербайджана
13 сентября 2022 г. 01:24
Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании будет развиваться и впредь
Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании будет развиваться и впредь
12 сентября 2022 г. 18:08
Президент Азербайджана поздравил Карла III
Президент Азербайджана поздравил Карла III
12 сентября 2022 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi