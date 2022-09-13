Петер Михалко: Европейцам знаком вкус выращиваемого в Загатале фундука

"Закатальский район за счет производимого здесь фундука вносит вклад в экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС). Европейцам знаком вкус выращиваемого здесь фундука".

"Закатальский район за счет производимого здесь фундука вносит вклад в экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС). Европейцам знаком вкус выращиваемого здесь фундука".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Петер Михалко на официальном открытии фестиваля фундука в Загатале.

"Азербайджан стал 3-й страной в мире по экспорту фундука. В Европе знают, что из Закаталы поставляется фундук. Это очень важный фактор, свидетельствующий об экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС. Это также возможность для экспорта выращиваемой в стране продукции на европейские рынки", - отметил посол.