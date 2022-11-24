Петер Михалко: Азербайджан может нарастить экспорт аграрной продукции в Европу

Азербайджан обладает возможностью нарастить поставки аграрной продукции на рынки стран Европейского союза.
Как сообщает Report, об этом заявил сегодня посол Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко на конференции "Продвижение агротуризма, агробизнеса и производства продовольственных товаров через консультационные услуги, а также развитие новых цепочек создания стоимости“.
Он отметил, что представительство ЕС в Азербайджане в сотрудничестве с государственными структурами, представителями гражданского общества, частным сектором стремится оказать поддержку развитию сельского хозяйства страны: "Это также очень важно с точки зрения диверсификации азербайджанской экономики".
Комментируя проект для продвижения агротуризма, агробизнеса, производства продуктов питания, а также развития новых цепочек создания стоимости посредством консультационных услуг, Михалко отметил, что он поможет малым фермерам диверсифицировать свои источники дохода.