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Петер Михалко: Азербайджан может нарастить экспорт аграрной продукции в Европу

Петер Михалко: Азербайджан может нарастить экспорт аграрной продукции в Европу Азербайджан обладает возможностью нарастить поставки аграрной продукции на рынки стран Европейского союза.
АПК
24 ноября 2022 г. 13:31
Петер Михалко: Азербайджан может нарастить экспорт аграрной продукции в Европу

Азербайджан обладает возможностью нарастить поставки аграрной продукции на рынки стран Европейского союза.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня посол Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко на конференции "Продвижение агротуризма, агробизнеса и производства продовольственных товаров через консультационные услуги, а также развитие новых цепочек создания стоимости“.

Он отметил, что представительство ЕС в Азербайджане в сотрудничестве с государственными структурами, представителями гражданского общества, частным сектором стремится оказать поддержку развитию сельского хозяйства страны: "Это также очень важно с точки зрения диверсификации азербайджанской экономики".

Комментируя проект для продвижения агротуризма, агробизнеса, производства продуктов питания, а также развития новых цепочек создания стоимости посредством консультационных услуг, Михалко отметил, что он поможет малым фермерам диверсифицировать свои источники дохода.

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Версия на английском языке Peter Michalko: Azerbaijan may increase export of agricultural products to Europe
Версия на азербайджанском языке Peter Mixalko: "Azərbaycan Avropa ölkələrinə aqrar məhsulların ixracını artıra bilər"

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