Петер Михалко: Азербайджан может нарастить экспорт аграрной продукции в Европу

Азербайджан обладает возможностью нарастить поставки аграрной продукции на рынки стран Европейского союза.

Азербайджан обладает возможностью нарастить поставки аграрной продукции на рынки стран Европейского союза.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня посол Европейского Союза в Азербайджане Петер Михалко на конференции "Продвижение агротуризма, агробизнеса и производства продовольственных товаров через консультационные услуги, а также развитие новых цепочек создания стоимости“.

Он отметил, что представительство ЕС в Азербайджане в сотрудничестве с государственными структурами, представителями гражданского общества, частным сектором стремится оказать поддержку развитию сельского хозяйства страны: "Это также очень важно с точки зрения диверсификации азербайджанской экономики".

Комментируя проект для продвижения агротуризма, агробизнеса, производства продуктов питания, а также развития новых цепочек создания стоимости посредством консультационных услуг, Михалко отметил, что он поможет малым фермерам диверсифицировать свои источники дохода.