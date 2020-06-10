​Пчеловоды получат субсидии более чем на 5 млн манатов

В информационной системе "Электронное сельское хозяйство" Министерства сельского хозяйства Азербайджана по состоянию на 2020 год зарегистрировано 22 670 пчеловодов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Число пчеловодческих хозяйств в стране составляет 22 781, пчелиных семей - 23 052. Всего зарегистрировано 506 944 пчелиных сот. Наибольшее количество пчеловодческих хозяйств и сот зарегистрировано в Балакенском районе. В 1 104 пчеловодческих хозяйствах имеется 32 273 пчелиные соты. А по числу пчеловодов преобладает Загатальский район, где зарегистрировано 1 349 пчеловодов. Агсуинский, Товузский, Лерикский, Гахский районы также лидируют по количеству хозяйств.

Пчеловоды в стране отдают предпочтение серой горной кавказской пчеле. По стране зарегистрировано 395 090 пчелиных семей этой породы.

Отметим, что согласно правилам субсидирования, утвержденным Указом президента Азербайджана от 27 июня 2019 года, за 1 пчелиную семью выплачивается субсидия в размере 10 манатов.